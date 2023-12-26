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Редакція Football.ua згадала та зібрала для вас головні скандали зі світу футболу 2023 року.

Цей рік, як і всі попередні, не став винятком для тих чи інших скандальних, незрозумілих або просто огидних ситуацій.

В українському та світовому футболі їх було чимало, тож давайте згадаємо про них у цьому матеріалі.

"Блокбастер" Павелка

Протягом всього року ми спостерігали за судовими баталіями президента УАФ, якого підозрюють у розкраданні коштів на будівництво заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів.

Взяти утримуваного під вартою Андрія Павелка на поруки хотіли кілька визначних для українського футболу постатей. Зокрема, йдеться про Олега Протасова, Руслана Ротаня. Саме перший заявив, що "УАФ репресують" та "безкарно руйнують" її роботу.

Звісно, вже у січні 2024 року УАФ отримає нового президента, що дозволить колишньому майже безслідно може зникнути з інформаційного поля. А потім, можливо, ми побачимо, чи дійсно та як саме "руйнувалась" та "репресувалась" УАФ.

Спроба повернути рф до світового футболу

Наприкінці вересня в УЄФА вирішили, що пора повертати росіян до європейського футболу. Почати хотіли з російських збірних до 17 років.

В УАФ рішуче засудили такі дії, а ряд інших європейських футбольних асоціацій підтримав Україну, заявивши, що з росіянами їхні збірні не гратимуть.

У підсумку, організація відмовилась від ідеї через те, що не змогла знайти відповідного технічного протоколу, який би дозволив повернення росіян.

Проте, чомусь здається, що це не остання спроба з боку УЄФА. Це покаже вже наступний, 2024 рік.

Привіт росіянам від "блаугранас"

Гравці Барселони не зуміли відмовитися від "обов'язкового" звернення до російських глядачів Ла Ліги. Зокрема, відзначилися Серхі Роберто та Алехандро Бальде.

Очікувано, відео викликало негативну реакцію, тож каталонцям довелося виправдовуватися в окремій офіційній заяві. Свій коментар дав і Левандовські, заявивши, що був дуже здивований відео.

У Барселоні "глибоко шкодують, що звернення образило їхніх уболівальників в Україні", а ми глибоко шкодуємо, що один з найбільших клубів світу має самостійно створювати собі перешкоди, щоб героїчно їх долати.

Італійська любов Чеферіна

Здається, підбірка зашкварів була б неповноцінною, якби місця у ній не знайшлося і окремим офіційним особам УЄФА. Дуже "цікавим" коментарем відзначився президент організації Александар Чеферін.

Перед надважливим матчем збірних України та Італії він заявив, що "Скуадра Адзурра" є "надто важливою" і має кваліфікуватися на Євро-2024, оскільки інакше це буде "катастрофа". Як ми вже знаємо, влітку італійці будуть на турнірі, а Чеферін, скоріш за все, ще встигне до того часу знову "порадувати" нас якоюсь новою зашкварною заявою.

Утікач роспутько

На початку жовтня "молодіжка" донецького Шахтаря у Бельгії зустрічалася з Антверпеном. Після переможного для "гірників" поєдинку зник один з гравців, а саме півзахисник Олександр Роспутько.

Майже одразу соцмережі заполонили чутки про те, що гравець втік... у рф. Згодом, Шахтар розірвав з ним контракт, а трохи до цього батько втікача заявив, його син подасть документи на російський паспорт.

У реаліях майже 10 років від початку російської агресії проти України важко підібрати цій події якийсь інший опис, аніж зашквар.

Поцілунок Рубіалеса

Якщо конкретно в Україні найпопулярніший "зашквар-серіал" був присвячений Павелку, то от у світі найбільше нашумів скандал з тодішнім очільником Королівської іспанської футбольної федерації Луїсом Рубіалесом.

Іспанець напрацював на розгляд двох своїх дій у Спортивному арбітражному суді. Перша — поцілунок з футболісткою збірної Іспанії Дженні Ермосо, згоду на який вона Рубіалесу не давала, а друга — непристойний жест, продемонстрований ним у ложі під час одного з матчів.

На відміну від ситуації з Павелком, ця, можна сказати, вже отримала своє офіційне завершення. У листопаді CAS усунув Рубіалеса від футболу на три роки. Скоріше за все, цей приклад зіграє свою роль і навряд ми скоро побачимо ще один такий гучний скандал.

Чорний день для Аталя та Ель-Газі

Не тільки війна в Україні була причиною цьогорічних зашкварів деяких особистостей. На тлі бойових дій в Ізраїлі захисник Ніцци Юсеф Аталь розмістив на своїй сторінці в Instagram відео, в якому проповідник закликає до "чорного дня для євреїв".

Звісно, публікацію алжирець згодом видалив і вибачився, але шкоди вже було заподіяно. Французька прокуратура розпочала щодо Аталя розслідування, а клуб відсторонив його. З того часу гравець пропустив вже 6 матчів Ніцци. Невідомо, чи зможе він продовжити виступи за клуб.

Аталь не був єдиним гравцем, який опинився у скрутному становищі через свої погляди. Анвар Ель-Газі, який дуже недовго представляв Майнц, публічно підтримав Палестину, за що його спочатку усунули від тренувань.

Потім гравця знову допустили, але висновків він не зробив, повторно озвучивши свою думку. Після цього контракт з ним розірвали, а сам Анвар вирішив, що буде судитися з клубом через це. Більше того, за викладене в жовтні відео з призивом до "чорного дня для євреїв" Аталя заарештовано.

Невизначеність Мірчі

Мірча Луческу завжди славився вмінням сказати щось таке, що українські вболівальники будуть смакувати ще тижнями. Проте, цього разу він, м'яко кажучи, дав у штангу.

Після того як румунський спеціаліст залишив Динамо у російських ЗМІ з'явилися його слова про те, що він "поважає всі країни", тож може повернутися до рф. В ексклюзивному коментарі нашому сайту Луческу зазначив, що не казав, що повернеться, та й взагалі згадав "чудовий час", коли російські та українські команди грати у товариських турнірах.

Дуже дивно було чути такі неоднозначні речі від людини, на яку дії рф в Україні вплинули вже дуже давно (переїзд Шахтаря з Донецька, неможливість грати у Харкові і т.д.).

Ба більше, трохи пізніше Луческу видав незрозумілу фразу про потенційну (тоді) участь Казахстану у фінальній стадії Євро-2024. За словами румунського спеціаліста, це було б чимось "абсолютно ненормальним".

Жаль, що для людини, яка стільки зробила для українського футболу, це більш однозначна річ, аніж російська агресія.

Спаллетті та чемпіонство зеніта

Головний тренер тоді ще Наполі Лучано Спаллетті у травні вирішив привітати з чемпіонством російський зеніт, в якому працював раніше. Так сталося, що згодом він очолив збірну Італії, тож йому судилося зустрітися зі збірною України у рамках відбору до Євро-2024.

Напередодні ключового поєдинку проти "синьо-жовтих" спеціалісту нагадали про звернення до зеніта, у відповідь на що він заявив, що виступає проти будь-якого конфлікту та війни взагалі. Спаллетті також сказав, що некоректно прив'язувати спортивні події та діяльність до конфліктів, з якими він категорично не погоджується.

Дивно, що італієць, схоже не зрозумів, що так само як для нього некоректно це, так само для когось може бути некоректно вітати з чимось російський клуб.

Всім ̶м̶і̶р̶а̶н̶ч̶у̶к̶ головін

Після фінального свистка у матчі Марсель — Монако у січні цього року Руслан Маліновський вирішив привітатися з алєксандром головіним. Очікувано, за цей епізод півзахисник української збірної опинився під шквалом критики.

Дружина півзахисника тоді ще Марселя обурення українців не зрозуміла, спробувавши виправдати росіянина тим, що його позицію вони дізналися, а висловлювати її публічно, чи ні, це його особиста справа.

А який ганебний момент запам'ятався вам найбільше?