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Не все так однозначно, вважають у організації.

УЄФА випустив заяву за рішенням суду ЄС щодо Суперліги.

"УЄФА приймає до уваги рішення, винесене сьогодні судом Європейського союзу у справі по Суперлізі.

Це рішення не означає схвалення чи визнання так званої "суперліги". Воно швидше підкреслює існуючий раніше недолік у системі попередньої авторизації УЄФА, технічний аспект, який вже був визнаний та усунений у червні 2022 року.

УЄФА впевнений у надійності своїх нових правил, зокрема у тому, що вони відповідають усім відповідним європейським законам та нормам.

УЄФА, як і раніше, рішуче відстоює європейську футбольну піраміду, гарантуючи, що вона й надалі служитиме широким інтересам суспільства.

Ми продовжимо формувати європейську спортивну модель спільно з національними асоціаціями, лігами, клубами, уболівальниками, гравцями, тренерами, інститутами ЄС, урядами та партнерами.

Ми віримо, що заснована на солідарності європейська футбольна піраміда, яку вболівальники та усі зацікавлені сторони проголосили своєю незамінною моделлю, буде захищена від загрози виходу з неї європейськими та національними законами", — сказано на офіційному сайті УЄФА.

Раніше президент Реала опублікував заяву з приводу рішення суду щодо Суперліги.