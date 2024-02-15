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Команда Сергія Реброва з крайнього оновлення рейтингу, матчів не проводила.

Сьогодні, 15 лютого, відбулося перше оновлення рейтингу ФІФА у 2024 році. Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

"Синьо-жовті" мають 1553,35 бала. Серед представників УЄФА, Україна 12-та за рейтингом. Після публікації попереднього реєстру збірна України матчів не проводила, проте опустилася на дві позиції.

Рейтинг ФІФА на 15.02.2024:

1. Аргентина — 1855,20. 2. Франція — 1845,44. 3. Англія — 1800,05. 4. Бельгія — 1798,46. 5. Бразилія — 1784,09. 6. Нідерланди — 1745,48. 7. Португалія — 1745,06. 8. Іспанія — 1732,64. 9. Італія — 1718,82. 10. Хорватія — 1717,57.

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