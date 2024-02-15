Команда Сергія Реброва з крайнього оновлення рейтингу, матчів не проводила.
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15 лютого 2024, 12:13
Сьогодні, 15 лютого, відбулося перше оновлення рейтингу ФІФА у 2024 році. Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.
"Синьо-жовті" мають 1553,35 бала. Серед представників УЄФА, Україна 12-та за рейтингом. Після публікації попереднього реєстру збірна України матчів не проводила, проте опустилася на дві позиції.
Рейтинг ФІФА на 15.02.2024:
- 1. Аргентина — 1855,20.
- 2. Франція — 1845,44.
- 3. Англія — 1800,05.
- 4. Бельгія — 1798,46.
- 5. Бразилія — 1784,09.
- 6. Нідерланди — 1745,48.
- 7. Португалія — 1745,06.
- 8. Іспанія — 1732,64.
- 9. Італія — 1718,82.
- 10. Хорватія — 1717,57.
…
- 24. Україна — 1553,35.