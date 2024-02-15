Сьогодні, 15 лютого, відбулося перше оновлення рейтингу ФІФА у 2024 році. Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

"Синьо-жовті" мають 1553,35 бала. Серед представників УЄФА, Україна 12-та за рейтингом. Після публікації попереднього реєстру збірна України матчів не проводила, проте опустилася на дві позиції.

Рейтинг ФІФА на 15.02.2024:

  1. 1. Аргентина — 1855,20.
  2. 2. Франція — 1845,44.
  3. 3. Англія — 1800,05.
  4. 4. Бельгія — 1798,46.
  5. 5. Бразилія — 1784,09.
  6. 6. Нідерланди — 1745,48.
  7. 7. Португалія — 1745,06.
  8. 8. Іспанія — 1732,64.
  9. 9. Італія — 1718,82.
  10. 10. Хорватія — 1717,57.

  1. 24. Україна — 1553,35.