Інше

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 20 червня 2024 року.

Завершилася 848 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- "Бюро економічної безпеки перезавантажать повністю" — написав нардеп Железняк.

- "Міноборони затвердило порядок доплат у 70 тисяч грн для військових за 30 днів на фронті".

- "США дозволили Україні використовувати американську зброю для ураження будь-якої техніки рф, що атакує з-за кордону, а не лише ту, що знаходиться поблизу Харкова", — Politico.

- "F-16, які прибудуть влітку, будуть захищати Харків від російських винищувачів", – The Guardian.

- "Румунія передасть Україні систему Patriot", – президент Йоганніс.

- "Якщо Київ пов'язує ведення переговорів із виведенням російських військ, то цього ніколи не станеться", — путін.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Ситуація на фронті залишається напруженою, але контрольованою. Сили оборони продовжують рішуче протидіяти спробам противника просунутися в глибину території України, спрямовують зусилля на зрив виконання окупантами планів наступу.

З початку доби відбулося 128 бойових зіткнень. Російський агресор намагається використати перевагу в живій силі, техніці та підтримку з повітря. Протягом доби противник завдавав по території України двох ракетних ударів із застосуванням десяти ракет. Крім того завдав 36 авіаударів 50 КАБами та задіяв 373 дрони-камікадзе. Разом з тим, ворог здійснив 2634 обстріли по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів зброї.

На Харківському напрямку російські окупанти тричі за підтримки авіації намагалися штурмувати позиції наших підрозділів в районі Вовчанська, липців і Тихого Усі ворожі атаки були безуспішними. За наявною на цей час інформацією, знищено ворожу ББМ, дві артилерійські системи, 22 БпЛА, два автомобілі, наземну станцію управління БпЛА та два склади з боєприпасами. Також два автомобіля, бронемашину і дві артсистеми окупантів було пошкоджено.

16 разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу населених пунктів Степової Новоселівки, Синьківка, Стельмахівка та Піщаного підрозділи Сил оборони відбили 15 наступальних дій без успіху для противника. Ситуація напружена. Неподалік Стельмахівки триває бій.

На Лиманському напрямку за день російські війська шість разів безуспішно атакували українських захисників в районах Невського та Серебрянського лісу. На цей час продовжуються три боєзіткнення поблизу Греківки та Невського.

Схожа ситуація також на Торецькому напрямку, де окупанти сім разів атакувати поблизу Шумів, Торецька і Нью-Йорка. Чотри боєзіткнення завершились, бойові дії тривають.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут впродовж дня агресор наростив зусилля – загалом здійснив 48 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається з району Очеретиного, звідки ворог у різних напрямках намагається вклинитися в наші бойові порядки. 29 атак українські захисники вже відбили, ще 19 боєзіткнень тривають. Ситуація складна. Сили оборони докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину нашої території.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 13 безуспішних для окупантів бойових зіткнень. Загарбники намагалися просунутися в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Парасковіївка та Костянтинівка.

На Придніпровському напрямку окупанти не полишають спроб вибити Сили оборони з позицій на лівобережжі Дніпра. Всі шість атак російських окупантів зазнали невдачі.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося. Українські воїни завдають загарбникам відчутних втрат, активно застосовують засоби вогневого ураження по живій силі ворога та його техніці.

Биймо ворога та наближаймо нашу Перемогу! Слава Україні!

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Провів сьогодні засідання Ставки, присвячене передусім захисту енергетики від російських ударів та захисту наших людей від наслідків російського енерготерору.

Конкретні рішення:

- Уряду доручено негайно представити програму для стимулювання в Україні встановлення сонячної генерації та накопичувачів енергії, максимально сприятливу програму. Щоб це був за легкістю аналог програми "5-7-9", але відсоток – нуль річних у гривні для громадян.

- Чіткий план добудови всіх захисних споруд для енергетики, і щодо кожного такого об’єкта – чіткий термін завершення робіт. Треба пришвидшуватись виконавцям на кожному рівні.

- На всіх громадських і адміністративних об’єктах у країні, на всіх об’єктах критичної інфраструктури потрібні відповідні альтернативні джерела енергозабезпечення.

- Держава буде й надалі працювати для створення нової енергогенерації, нових децентралізованих енергетичних потужностей. Мають бути затверджені конкретні проєкти та представлені терміни виконання щодо кожного з них.

- Держава повинна значно активніше стимулювати будівництво нових балансувальних та маневрових потужностей для енергетики. Це процес достатньо складний в умовах війни, але маємо реалізувати, як реалізували вже багато важких проєктів".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!