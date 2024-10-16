Інше

Після невеличкої перерви, команда Скалоні повернулась до перемог.

У рамках десятого туру кваліфікації до чемпіонату світу-2026 у регіоні Південна Америка збірна Аргентини вдома розтрощила Колумбію.

"Альбіселесте" вже до перерви вели за рахунком у три голи, після чого продовжили нарощувати власну перевагу й після перерви.

Відзначимо, що перший та два останніх результативні удари опинились на рахунку Ліонеля Мессі, тоді як під час другого та третього голів він відзначався асистами.

Ще один м’яч створили Тіаго Альмада та Науель Моліна.

Збірна Аргентини йде першою у кваліфікації, маючи три очки переваги над Колумбією.

Аргентина — Болівія 6:0

Голи: Мессі, 19, 84, 86, Лаут. Мартінес, 43, Альварес, 45+3, Альмада, 69.

Аргентина: Рульї — Моліна, Ромеро, Отаменді (Ліс. Мартінес, 73), Тальяфіко — Де Пауль (Паласіос, 65), Е. Фернандес, Мак Аллістер (Паредес, 66) — Мессі, Лаут. Мартінес (Пас, 73), Альварес (Альмада, 65).

Болівія: Віскарра — Медіна, Акін, Суарес, Сагредо, Р. Фернандес (Пас, 67) — Мігеліто (Крус, 67), Матеус (Террасас, 80), Вільяміль, Вака — Альгараньяс (Монтейро, 79).

Попередження: Альгараньяс.