Інше

Донеччани нічим не відповіли на два результативних удари мюнхенців.

У рамках шостого, заключного туру основного етапу Юнацької ліги УЄФА-2024/25 Шахтар приймав Баварію в німецькому Гельзенкірхені.

Мюнхенці встигли вийти вперед ще до завершення першого тайму завдяки голу Скотта. Донеччани намагалися відновити паритет у другій половині зустрічі, але Унзельд подвоїв перевагу своєї команди, закріпивши її успіх.

Протягом основного етапу турніру підопічні Олексія Бєліка здобули 10 очок, вийшовши до плей-оф. Далі на "гірників" чекає матч проти Полісся U-19 у Житомирі (неділя, 15 грудня).

Шахтар U-19 — Баварія U-19 0:2

Голи: Скотт, 38, Унзельд, 80

Шахтар U-19: Баглай, Дрозд, Гарабажій, Башмарін, Огарков (Оніщук, 89), Бундаш (Давиденко, 46), Сметана, Цуканов, Тютюнов (Решетніков, 84), Стрільчук (Шелекета, 46), Ломага (Петрук, 46)