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Керівництво не задоволене результатами команди.

Відомий англійський ексфутболіст Стівен Джеррард нині продовжує опановувати тренерську діяльність та працює в клубі з Бахрейну під назвою Аль-Іттіфак.

Однак останнім часом команда 44-річного фахівця не демонструє належних результатів, усупереч очікування керівництва, тож уже незабаром тренерський досвід Джеррарда може обірватись і в цьому клубі, як це вже траплялось у випадках із шотландським Рейнджерс та бірмінгемською Астон Віллою раніше.

Усе залежить від результату найближчої гри в рамках 1/8 фіналу Кубка короля Бахрейну проти Аль-Ахлі з міста Манама, який у Прем’єр-лізі країни йде восьмій сходинці турнірної таблиці, тоді як Аль-Іттіфак узагалі програв боротьбу за виживання за підсумками минулого сезону.

Попередню гру в цьому змаганні клуб Джеррарда виграв у Іса Таун (1:0), тоді як до цього вилетів із Кубка Бахрейну за підсумком гри проти Аш-Шабаба (1:2).

Матч Аль-Іттіфак — Аль-Ахлі Манама відбудеться 1 лютого, о 18:00.

Потенційна заміна для Джеррарда вже обрана — 45-річний саудит Саад Аш-Шехрі, який до цього працював із олімпійською збірною Саудівської Аравії.