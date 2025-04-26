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Історія ще далека від розв’язки.

Кілька днів тому іспанські ЗМІ оприлюднили скандальне інтерв’ю колишньої дівчини відомого французького атакувального півзахисника Дімітрі Паєта, Лариси Феррарі, у якому вона звинуватила нинішнього гравця бразильського Васко да Гама в насиллі по відношенню до неї в стосунках.

І вже за кілька днів 38-річний виконавець опублікував відповідь на ці звинувачення, частково підтвердивши інформацію від своєї колишньої дівчини.

Зокрема, Паєт зізнався, що вони познайомились у соціальних мережах, а також визнав наявний у нього фетишизм та "схильність до садомазохізму", а також те, що він мав сексуальні стосунки з Ларисою Феррарі, коли та була одягнена як наречена.

Нагадаємо, що на момент роману в Бразилії футболіст уже був одружений та мав дитину в Європі.

Окрім того, за словами гравця, бразилійка кілька разів просила його "помочитись" на нього, а в січні 2025 року надіслала йому "відео, у якому вона спонтанно випила власну сечу і засунула голову в унітаз", про що частково Феррарі згадувала в своєму інтерв’ю.

За словами Паєта, практика вживання сечі була поширеною в їхніх стосунках.

У відповідь на звинувачення Лариси Феррарі в "агресії", Паєт стверджує, що його колишня дівчина "попросив її ляснути себе по сідницях так, щоб залишило сліди", а також наголошує, що їхні стосунки завжди залишались добровільними.

Тим часом гравець у цьому сезоні зробив три гольові передачі за 595 хвилин у 17 матчах за Васко.