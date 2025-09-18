Інше

Команда не зуміла виграти жодного матчу у вересні — наслідки не забарилися.

Оновлений рейтинг національних збірних ФІФА був опублікований 18 вересня 2025 року. Згідно з новими даними, збірна України опустилася з 26-го на 28-ме місце, втративши одразу дві позиції. Поточний рейтинг команди Сергія Реброва становить 1543,06 бала.

З моменту попереднього оновлення "синьо-жовті" провели два поєдинки в рамках кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року. 6 вересня українці поступилися Франції з рахунком 0:2, а 10 вересня не змогли втримати перемогу в домашньому матчі проти Азербайджану — нічия 1:1. Обидва результати мали негативний вплив на рейтингові очки, що й призвело до падіння в таблиці.

Збірна України пропустила вперед Канаду та Туреччину. Для порівняння, у рейтингу суперників України по групі D: Франція зберігає високу позицію та наразі є другою, Ісландія — 74-та, Азербайджан — 124-й (мінус дві позиції).

Цікаво, що у верхній частині таблиці також відбулися зміни. Новим лідером стала збірна Іспанії, яка обійшла Аргентину та Францію. Іспанці наразі мають 1875,37 бала. Франція йде другою (1870,92), а Аргентина — третьою (1870,32), втративши одразу дві позиції. Четверту сходинку посідає Англія, п’яту — Португалія, яка обійшла Бразилію.