Лига Чемпионов. Новость

Португальский защитник считает, что его команда может пройти Барселону в ЛЧ, несмотря на статус аутсайдера.

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов Наполи на своем поле сыграл с Барселоной вничью (1:1). Пока не известно, когда возобновится самый престижный еврокубок, взявший паузу из-за коронавируса, однако защитник неаполитанцев Марио Руи по-прежнему серьезно настроен на ответный поединок.

"Мы знаем, что это будет очень сложный матч. Нам противостоит одна из лучших команд в мире, но мы знаем, что в футболе нельзя принимать все как должное. Уверен, Наполи может совершить сенсацию против Барселоны".

"Наполи все еще продолжает борьбу на трех фронтах. В том числе, мы являемся полуфиналистами Кубка Италии. Несмотря ни на что, мы стремимся выиграть этот трофей", — приводит слова Марио Руи Football Italia.

Ранее сообщалось, что Наполи может продать Ирвинга Лосано, чтобы подписать Сердара Азмуна.

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