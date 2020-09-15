Самые важные и "горячие" новости около поединка киевлян против АЗ уже в наших соцсетях.
фото Динамо
15 сентября 2020, 19:29
Канал Football.ua делится важнейшими новостями о первом еврокубквом бое Динамо во главе с Луческу и из мира остального футбола, а здесь оперативно выкладываются голы и другие интересные видео из матчей.
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