Лига чемпионов

Самые важные и "горячие" новости около поединка киевлян против АЗ уже в наших соцсетях.

Канал Football.ua делится важнейшими новостями о первом еврокубквом бое Динамо во главе с Луческу и из мира остального футбола, а здесь оперативно выкладываются голы и другие интересные видео из матчей.

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