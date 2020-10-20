Лига чемпионов

Стали известны стартовые составы команд для поединка 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в рамках группы E, в котором сыграют лондонский Челси и андалузская Севилья.

В столице Великобритании сойдутся в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА четвертая команда прошлого розыгрыша Английской Премьер-лиги и действующий обладатель трофея Лиги Европы УЕФА.

Замен, по сравнению с матчем чемпионата против Саутгемптона (3:3), главный тренер Челси совершил всего лишь две: место в воротах, после очередной ошибки Кепы Арриссабалаги, занял восстановившийся после повреждения Менди, а на правом фланге обороны сыграет Рис Джеймс.

От Хулена Лопетеги последовало сразу четыре изменения после неудачного выезда к Гранаде (0:1). Левым защитником сыграет Акунья, в центре поля получившего красную в той игре Хордана заменил Гудель, а в атаке сыграют Люк де Йонг и Окампос.

Челси: Менди — Джеймс, Силва, Зума, Чилвелл — Канте, Жоржиньо — Маунт, Хаверц, Пулишич — Вернер.

Запасные: Аррисабалага, Кабальеро, Рюдигер, Кристенсен, Абрахам, Томори, Ковачич, Жиру, Хадсон-Одои, Зийех, Аспиликуэта, Эмерсон.



Севилья: Буну — Навас, Гомес, Диего Карлос, Акунья — Гудель, Фернандо, Ракитич — Сусо, Л. де Йонг, Окампос.