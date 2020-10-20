Лига Чемпионов. Новость
20 октября 2020, 21:48
Динамо уступило Ювентусу
Дубль Альваро Мораты испортил коллективу Мирчи Луческу момент возвращения в групповой этап Лиги чемпионов (0:2).
Динамо — Ювентус, фото ФК Динамо Киев
20 октября 2020, 21:48
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Динамо — Ювентус 0:2
Голы: Мората, 46, 85
Динамо: Бущан — Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев (Попов, 70) — Сидорчук — Цыганков (Вербич, 71), Шапаренко, Буяльский (Гармаш, 89), Де Пена (Родригес, 60) — Супряга.
Ювентус: Щесны — Куадрадо, Бонуччи, Кьеллини (Демирал, 19), Данило — Бентанкур (Артур, 79), Рабио, Кьеза — Рэмси (Бернардески, 79) — Кулусевски (Дибала, 55), Мората.
Предупреждения: Бентанкур, Куадрадо, Демирал.