Лига чемпионов

Немецкий наставник прокомментировал исход матча с датским клубом.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился своим мнением о победе над Мидтьюлландом (2:0) в матче Лиги чемпионов.

"Это был сложный матч, полностью довольны победой 2:0. Респект Мидтьюлланду, так как они сполна воспользовались первой игрой как уроком. Они действовали невероятно без мяча, очень организовано.

Травма Фабиньо – последнее, что нам было нужно. Он почувствовал боль в подколенном сухожилии. Она не была сильной, но он мог совершать рывки, что не хорошо для его позиции. Посмотрим после обследования, но это плохо.

Выступление могло быть лучше, мы это понимали. Было сложно – мы сделали много замен и потеряли Фабиньо, но уважение парням за три заработанных очка", – рассказал Клопп в комментарии официальному сайту УЕФА.