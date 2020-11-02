Лига чемпионов

Футболист пропустит матч из-за травмы.

Нападающий миланского Интера Ромелу Лукаку не поможет своей команде в поединке против мадридского Реала в Лиге чемпионов, сообщает Corriere dello Sport.

Футболист пропустит важный матч из-за повреждения приводящей мышцы левого бедра. Эта травма не позволила бельгийцу сыграть против Пармы в Серии А (2:2).

Также источник сообщает, что к игре против Реала восстановились защитник Милан Шкриньяр, переболевший коронавирусом, и форвард Алексис Санчес, залечивавший повреждение. Однако словак и чилиец, скорее всего, останутся на лавке запасных.

Отметим, матч Реал — Интер состоится третьего ноября. Начало встречи — в 22:00.