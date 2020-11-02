Футболист пропустит матч из-за травмы.
РОМЕЛУ ЛУКАКУ, GETTY IMAGES
02 ноября 2020, 16:58
Нападающий миланского Интера Ромелу Лукаку не поможет своей команде в поединке против мадридского Реала в Лиге чемпионов, сообщает Corriere dello Sport.
Футболист пропустит важный матч из-за повреждения приводящей мышцы левого бедра. Эта травма не позволила бельгийцу сыграть против Пармы в Серии А (2:2).
Также источник сообщает, что к игре против Реала восстановились защитник Милан Шкриньяр, переболевший коронавирусом, и форвард Алексис Санчес, залечивавший повреждение. Однако словак и чилиец, скорее всего, останутся на лавке запасных.
Отметим, матч Реал — Интер состоится третьего ноября. Начало встречи — в 22:00.