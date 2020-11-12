Лига чемпионов

Англичанина удалили в игре против "сливочных".

Бывший нападающий сборной Англии Питер Крауч признался, что во время матча Реал — Тоттенхэм в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов сезона-2010/11, хотел избить защитника "сливочных" Марсело.

Отметим, что из-за фола на Марсело Крауч получил вторую желтую карточку уже на 15-й минуте встречи.

"Первую желтую в том матче я получил из-за чрезмерной эмоциональности на поле. Что-то пытался высказать арбитру. Потом был момент, когда я подкатился под Марсело, но не коснулся его. Бразилец подпрыгнул и покатился. Когда рефери выписал мне вторую желтую, Марсело начал праздновать и прыгать".

"Никогда в жизни не хотел так никого избить, как Марсело в тот вечер. К сожалению, Реал тогда выиграл игру. После помню, что сижу в раздевалке, с полотенцем на голове, и слышу, как Реал забивает гол за голом. Понимал, что я подвел команду. Сожалел об этом", — цитирует Крауча Marca ссылаясь на подкаст From the Horse's Mouth.