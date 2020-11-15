Итальянский защитник получил повреждение во время международной паузы.
Леонардо Бонуччи, Getty Images
15 ноября 2020, 12:57
Как сообщает ресурс Football Italia итальянское издание La Gazzetta dello Sport, центральный защитник туринского Ювентуса прошел медицинское обследование после полученного повреждения во время исполнения своих международных обязанностей на сборах вместе с национальной сборной.
Напомним, что игрок "бьянконери" в субботу, 14 ноября, объявил, что пропустит ближайшие матчи Лиги наций УЕФА против Польши и Боснии и Герцеговины из-за травмы.
"Я хотел быть вместе с командой любой ценой, но, к сожалению, этого не произойдет, — сказал Бонуччи в интервью RAI Sport, — Я перепробовал все. Последние 20 дней пытался стиснуть зубы, потому что даже против Лацио у меня была небольшая боль, и я надеялся, что она пройдет, но она продолжала усиливаться. Я слишком много требовал от своего тела".
Как сообщает источник, итальянский защитник будет вынужден пропустить ближайшие 20 дней, а в ближайшее время ему предстоит пройти очередное исследование в клубном оздоровительном центре J Medical.
В случае, если предварительные данные о сроках восстановления будут подтверждены, Бонуччи вернется только к матчу итальянской Серии А против Торино (5 декабря), в результате чего пропустит сразу четыре поединка своей команды во всех состязаниях. Один из них — домашняя ответная игра против киевского Динамо в рамках Лиги чемпионов, которая запланирована на 2 декабря.