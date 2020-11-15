Лига чемпионов

Итальянский защитник получил повреждение во время международной паузы.

Как сообщает ресурс Football Italia итальянское издание La Gazzetta dello Sport, центральный защитник туринского Ювентуса прошел медицинское обследование после полученного повреждения во время исполнения своих международных обязанностей на сборах вместе с национальной сборной.

Напомним, что игрок "бьянконери" в субботу, 14 ноября, объявил, что пропустит ближайшие матчи Лиги наций УЕФА против Польши и Боснии и Герцеговины из-за травмы.

"Я хотел быть вместе с командой любой ценой, но, к сожалению, этого не произойдет, — сказал Бонуччи в интервью RAI Sport, — Я перепробовал все. Последние 20 дней пытался стиснуть зубы, потому что даже против Лацио у меня была небольшая боль, и я надеялся, что она пройдет, но она продолжала усиливаться. Я слишком много требовал от своего тела".

Как сообщает источник, итальянский защитник будет вынужден пропустить ближайшие 20 дней, а в ближайшее время ему предстоит пройти очередное исследование в клубном оздоровительном центре J Medical.

В случае, если предварительные данные о сроках восстановления будут подтверждены, Бонуччи вернется только к матчу итальянской Серии А против Торино (5 декабря), в результате чего пропустит сразу четыре поединка своей команды во всех состязаниях. Один из них — домашняя ответная игра против киевского Динамо в рамках Лиги чемпионов, которая запланирована на 2 декабря.