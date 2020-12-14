Лига чемпионов

Наставник Челси прокомментировал результат жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.

Главный тренер лондонского Челси Фрэнк Лампард прокомментировал жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов, где "синие" сыграют с Атлетико Диего Симеоне.

"Думаю, большинство скажет, что Атлетико — сложнейший вариант из возможных, учитывая их форму и еврокубковый опыт. Но любой жребий в Лиге чемпионов был бы непростым.

Нам нужно верить в себя. Чтобы выиграть Лигу чемпионов, нужно обыгрывать такие команды, вот и все.

Атлетико лидирует в Ла Лиге, в прошлом году они выбили Ливерпуль, очевидно, выдающуюся команду. На бумаге Атлетико один из сложнейших соперников, это точно. Но нам нужно сделать свою работу и быть уверенными в том, что мы можем их победить", — приводит слова Лампарда BBC Sport.

Вашему вниманию все пары плей-офф по результатам жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.