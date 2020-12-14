Главный тренер Барселоны Рональд Куман прокомментировал попадание своей команды на ПСЖ в результате жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов..

"Это сильная команда, с которой мы уже играли. Однако мы тоже сильны, так что пару можно считать равной.

За последние годы ПСЖ потратил много денег ради получения шанса выиграть такие серьезные турниры, как Лига чемпионов. В прошлом сезоне они вышли в финал и хотят играть в финале всегда.

Но Барселона тоже хочет в финал. Я ожидаю хорошую, равную дуэль", – приводит слова Кумана As.

Ранее Рональд Куман высказался в адрес игроков своей команды о нестабильной игре клуба.