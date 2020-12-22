Лига чемпионов

Центрбек подвел итоги поединков.

Защитник донецкого Шахтера Николай Матвиенко прокомментировал выступления клуба в групповом этапе Лиги чемпионов.

Напомним, "горняки" играли в одной группе с Реалом, Боруссией М и Интером. Как итог — третье место.

"Такая группа сложная у нас. Кого-то списывали со счетов, а все получилось наоборот. В конечном итоге все довольно неплохо закончилось. Схема Каштру с тремя с центральными защитниками в игре против Интера не удивила. Мы же не придумали это в один день. Это все тренируется, были готовы к этому.

С одноклубниками мы наигрываем комбинации, тренируемся. Каждый понимает, что ему нужно делать на поле, поэтому с взаимопониманием проблем нет", — сказал Матвиенко в интервью Футбольному формату.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложение на Android!



​Переходи по ссылке и будь в тренде!