Лига чемпионов

Перед УЕФА стоит серьезная задача.

Ливерпуль и УЕФА столкнулись с проблемами в Лиге чемпионов после того, как правительство Германии запретило все полеты из Великобритании до 17 февраля, чтобы остановить распространение коронавируса в стране. Об этом сообщает ESPN.

Поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против Лейпцига в Германии был запланирован на 16 февраля, но теперь, возможно, потребуется найти альтернативное решение.

На данный момент есть два варианта на рассмотрение — либо игра на нейтральном поле в качестве домашнего матча для Лейпцига, либо обмен местами проведения двух команд — то есть первая игра может пройти в Англии.

Ранее сообщалось, что Арсенал настаивает на переносе выездной игры ЛЕ против Бенфики на нейтральное поле.