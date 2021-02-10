Лига чемпионов

Очередной еврокубковый поединок перенесен на нейтральную арену.

Поединок 1/8 финала Лиги чемпионов Атлетико – Челси не состоится в запланированном месте.

Официальный сайт Челси сообщает, что матч пройдет на стадионе "Арена Националь" в Бухаресте, Румыния.

Встреча состоится 23 февраля. Ответный же поединок пройдет на "Стэмфорд Бридж", 17 марта.

Ранее сообщалось, что матч 1/16 финала Лиги Европы между Реал Сосьедадом и Манчестер Юнайтед перенесен в Турин.

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