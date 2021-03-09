Лига чемпионов

Стали известны стартовые составы команд для поединка ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором сыграют Боруссия Дортмунд и Севилья.

Несмотря на выездную победу (3:2) в первом матче, тренер Боруссии Д решил бросить в бой мощное атакующее трио Холанд-Ройс-Азар. Напомним, что Торган только недавно восстановился после повреждения и провел три неполных игры в чемпионате Германии и Кубке страны.

Боруссия: Хитц — Морей, Джан, Хуммельс, Шульц — Дахуд, Дилейни, Беллинхем — Азар, Холанд, Ройс.

Запасные: Бюрки, Дрляча, Брандт, Загаду, Кнауфф, Менье, Мукоко, Пасслак, Пищек, Рашль, Рейниер, Тиггес.

Севилья: Боно — Навас, Кунде, Карлос, Акуна — Хордан, Фернандо, Оскар — Сусо, Эн-Несири, Окампос.

Запасные: Вакас, Вацлик, Папу Гомес, Серхио Гомес, Гудель, Де Йонг, Ракитич, Рекик, Ромеро, Торрес, Мунир, Эскудеро.

Поединок на Сигнал Идуна Парк стартует в 22:00 по Киеву.