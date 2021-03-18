Лига чемпионов

Немецкая школа тренерского искусства дает свои плоды.

Юрген Клопп (в центре) и Томас Тухель, Getty Images

Юрген Клопп (в центре) и Томас Тухель, Getty Images

В момент окончания последних матчей 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, были сформированы участники будущей жеребьевки четвертьфинального раунда главного клубного турнира Старого Света.

Среди восьми оставшихся участников, как верно подметил статистический портал Opta, присутствует достаточно любопытная тенденция.

Ровно половина участников 1/4 финала имеют на посту главного тренера специалиста с немецким гражданством, что позволяет нам говорить об установлении своеобразного рекорда данной стадии по количеству клубов, возглавляемым представимыми из одной страны.

Речь идет о наставнике дортмундской Боруссии Эдине Терзиче, главном тренере английского Ливерпуля Юргене Клоппе, а также о немецких специалистах Томасе Тухеле и Хансе-Дитере Флике, которые руководят лондонским Челси и мюнхенской Баварией соответственно.

Уже в скором времени — в пятницу, 19 марта — состоится жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА.