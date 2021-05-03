Вашему вниманию онлайн-трансляция матча Манчестер Сити — ПСЖ.
ПСЖ — Манчестер Сити, Getty Images
03 мая 2021, 14:38
В рамках ответного противостояния на стадии полуфинала Лиги чемпионов УЕФА английский Манчестер Сити на поле Этихад Стэдиум будет противостоять французскому Пари Сен-Жермен, на фоне гостевой победы 2:1.
Стоит отметить, что предстоящий поединок станет пятым в истории взаимоотношений данных клубов (две ничьих, две победы англичан).
Матч Манчестер Сити — ПСЖ состоится 4 мая, начало встречи — в 22:00 по киевскому времени.
На Football.ua также будет доступна текстовая онлайн-трансляция
встречи.