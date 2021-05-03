Лига чемпионов

Вашему вниманию онлайн-трансляция матча Манчестер Сити — ПСЖ.

В рамках ответного противостояния на стадии полуфинала Лиги чемпионов УЕФА английский Манчестер Сити на поле Этихад Стэдиум будет противостоять французскому Пари Сен-Жермен, на фоне гостевой победы 2:1.

Стоит отметить, что предстоящий поединок станет пятым в истории взаимоотношений данных клубов (две ничьих, две победы англичан).

Матч Манчестер Сити — ПСЖ состоится 4 мая, начало встречи — в 22:00 по киевскому времени.