Лига чемпионов

Изготовителем осталась спортивная фирма Adidas.

В сети появилось изображение мяча Лиги чемпионов на сезон-2021/22.

Мяч выполнен в белом цвете с нанесенными разноцветными звездами, а также традиционно присутствует логотип Лиги чемпионов УЕФА.

Напомним, что в минувшем розыгрыше турнира чемпионом стал лондонский Челси во главе с пришедшим клуб посреди сезона Томасом Тухелем. В финале "синие" одержали победу над Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы.

Ранее сообщалось, что статус свободного агента наносит форварду Лионелю Месси существенный финансовый ущерб.

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