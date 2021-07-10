Изготовителем осталась спортивная фирма Adidas.
Логотип Лиги чемпионов, getty images
10 июля 2021, 18:35
В сети появилось изображение мяча Лиги чемпионов на сезон-2021/22.
Мяч выполнен в белом цвете с нанесенными разноцветными звездами, а также традиционно присутствует логотип Лиги чемпионов УЕФА.
Напомним, что в минувшем розыгрыше турнира чемпионом стал лондонский Челси во главе с пришедшим клуб посреди сезона Томасом Тухелем. В финале "синие" одержали победу над Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы.
Ранее сообщалось, что статус свободного агента наносит форварду Лионелю Месси существенный финансовый ущерб.
Регистрируйтесь на турнире Football.ua по FIFA 21 и выигрывайте крутые призы.