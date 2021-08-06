Дисциплинарный комитет УЕФА может наказать пражский клуб за поведения фанатов во время матча против Монако.
Спарта - Монако. Фото ФК Монако
06 августа 2021, 11:50
Дисциплинарный комитет УЕФА начал расследование по делу о проявлениях расизма в матче третьего раунда квалификации к Лиге чемпионов между пражской Спартой и Монако (0:2).
Как сообщает официальный сайт организации, открыто дело против чешской Спарты за поведения фанатов команды, которые "попались" на провокационных и оскорбительных выкриках, а также в бросании предметов на поле, а также в бросании предметов на поле.
Напомним, ответная игра третьего квалификационного ранда отбора к Лиге чемпионов между Монако и Спартой состоится во вторник, 10 августа, во Франции.
Отметим, что победитель этой пары встретиться в плей-офф раунде с победителем пары Шахтер — Генк. Матч в Бельгии завершился победой "горняков" со счетом 2:1.