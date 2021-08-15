Лига чемпионов

УЕФА назначил Данни Маккели главным арбитром матча Монако — Шахтер.

Уже во вторник, 17 августа, донецкий Шахтер сыграет с Монако в рамках первого матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов против Монако.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, матч "горняков" и "монегасков" обслужит бригада арбитров из Нидерландов.

Главным арбитром встречи будет Данни Маккели. Его ассистентами назначены Хессел Стеегстра и Ян де Врис. Четвертый рефери — Аллард Линдхаут.

Также, на игре будет присутствовать VAR. Отвечать за систему будет Кевин Блом. Его помощник — Камфус Йохем.

Матч Монако — Шахтер состоится 17 августа. Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени. Ответная встреча пройдет в Харькове через неделю - 25 августа.