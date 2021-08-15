УЕФА назначил Данни Маккели главным арбитром матча Монако — Шахтер.
Данни Маккели. Фото Getty Images
15 августа 2021, 18:20
Уже во вторник, 17 августа, донецкий Шахтер сыграет с Монако в рамках первого матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов против Монако.
Как сообщает пресс-служба УЕФА, матч "горняков" и "монегасков" обслужит бригада арбитров из Нидерландов.
Главным арбитром встречи будет Данни Маккели. Его ассистентами назначены Хессел Стеегстра и Ян де Врис. Четвертый рефери — Аллард Линдхаут.
Также, на игре будет присутствовать VAR. Отвечать за систему будет Кевин Блом. Его помощник — Камфус Йохем.
Матч Монако — Шахтер состоится 17 августа. Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени. Ответная встреча пройдет в Харькове через неделю - 25 августа.