Лига чемпионов

Директор Шахтера по футболу Дарио Срна рассказал о тренерской философии нового наставника "горняков" Роберто де Дзерби.

Директор Шахтера по футболу Дарио Срна оценил старт "горняков" в квалификации к Лиге чемпионов под руководством Роберто де Дзерби.

Отметим, Шахтер сумел пройти бельгийский Генк (4:2 по сумме двух встреч) в третьем раунде квалификации к Лиге чемпионов.

"Если взять две игры с Генком, считаю мы заслуженно прошли дальше. Есть моменты, над которыми надо работать, но это прерогатива тренерского штаба

После игры Роберто сказал, чтобы Шахтер забивал 2-3 гола в первом тайме. Тогда это будет настоящий Шахтер. Покупка игроков и новый тренер не гарантируют успех, играя через два дня на третий. Надо иметь терпение.

Я заходил в раздевалку в перерыве и после матча. Роберто любит послушать мое мнение. Он интересуется мнением людей, которые много лет в Шахтере", — сказал Срна в эфире Великого футбола.

Напомним, в плей-офф квалификации Лиги чемпионов "горняки" сыграют против Монако. Первый матч запланирован на вторник, 18 августа, ответная встреча состоится в Харькове 27 августа.