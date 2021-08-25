Лига чемпионов

Матч между Шерифом и загребским Динамо состоится во вторник, 25 августа.

Молдавский Шериф проведет ответный матч против загребского Динамо в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

На пресс-конференции перед матчем украинский тренер Шерифа Юрий Вернидуб рассказал о настрое команды перед матчем.

"Очень приятно находиться в вашей стране. Хорошее гостеприимство, хороший отель. Нам предстоит ответный матч против Динамо Загреб. Мы очень серьезно готовились. Живем сегодняшним днем. Забыли результат, который был в Тирасполе. Полноценно готовились целую неделю, чтобы выйти и сыграть в хороший футбол с достаточно серьезной командой европейского уровня", — сказал Вернидуб.

Примечательно, что во время предматчевой пресс-конференции журналистам дали возможность поставить вопросы, но ни Вернидуба, ни пришедшего с ним игрока Шерифа Себастьяна Тилля ничего не спрашивали.

Напомним, в первом матче Шериф разгромил загребское Динамо. На нашем сайте доступно видео голов и обзор первого матча Шериф — Динамо Загреб.