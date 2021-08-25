Лига чемпионов

Защитник Монако Джибриль Сидибе высказался о предстоящем матче против Шахтера.

Уже в среду, 25 августа, донецкий Шахтер в Харькове проведет ответный матч плей-офф квалификации к ЛЧ против Монако.

Защитник французской команды Джибриль Сидибе поделился ожиданиями от предстоящего матча, рассказав о настрое своей команды на ответный матч с "горняками".

Это самая важная игра года. Мы много работали для того, чтобы наша мечта осуществилась. Теперь мы на расстоянии одного гола от цели, и едем в Украину с агрессией и амбициями, чтобы показать настоящее «Монако». Терять уже нечего, поэтому мы готовы к этой битве. Начало сезона принес неудачные результаты. Мы должны быстро исправить ситуацию", — приводит слова Сидибе ТК Футбол 1/2/3.

Напомним, в первом матче Шахтер минимально обыграл Монако. Вашему вниманию видео голов и обзор матча во Франции.