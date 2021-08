Накануне в турецком Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, по итогам которой донецкий Шахтер попал в группу D.

Горняки сыграют против миланского Интера, мадридского Реала и Шерифа, который возглавляет Юрий Вернидуб. Примечательно, что в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов группа "горняков" имела почти такой же вид. Тогда вместо Шерифа из четвертой корзины "достали" Боруссию из Менхенгладбаха.

Пресс-служба немецкой команды не прошла мимо, забавно отреагировав на результаты жеребьевки.

Not invited to the Group D reunion 😅