Немцы оставили послание своим бывшим соперникам.
Футболисты Боруссии М. Фото ФК Боруссия
27 августа 2021, 07:03
Накануне в турецком Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, по итогам которой донецкий Шахтер попал в группу D.
Горняки сыграют против миланского Интера, мадридского Реала и Шерифа, который возглавляет Юрий Вернидуб. Примечательно, что в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов группа "горняков" имела почти такой же вид. Тогда вместо Шерифа из четвертой корзины "достали" Боруссию из Менхенгладбаха.
Пресс-служба немецкой команды не прошла мимо, забавно отреагировав на результаты жеребьевки.
"Не приглашены на воссоединение группы D", – сказано в twitter-аккаунте немецкой команды.
Напомним, по итогам прошлого сезона Боруссия М не смогла квалифицироваться в еврокубки.
Вашему вниманию все группы Лиги чемпионов сезона-2021/22.