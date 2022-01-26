Лига чемпионов

Чемпион Португалии вовремя не заплатил комиссию за трансфер.

Летом 2017-го лиссабонский спортинг приобрел у генуэзской Сампдории атакующего полузащитника Бруну Фернандеша за 9,7 млн евро, а уже тремя годами позднее оформил его трансфер в английский Манчестер Юнайтед за 63 млн евро.

Уже привычным для современных реалий образом в договоре о переходе португальского футболиста из стана "Самп" была прописана опция о причитающейся для итальянского коллектива комиссии от последующей продажи футболиста.

Как оказалось, действующие чемпионы Португалии зимой 2020 года "забыли" выплатить генуэзскому коллективу положенные 1,5 млн евро, что в итоге переросло в обращение Сампдории в соответствующую структуру УЕФА с последующим иском в адрес Спортинга.

Решение по делу о необходимости выплаты вышеуказанной суммы португальским коллективом было принято Органа финансового контроля клубов еще 3 декабря 2021 года, после чего "львы" попытались подать апелляцию, однако проиграли.

Апелляционная палата постановила:

– отклонить апелляцию, поданную Спортингом;

– подтвердить исключение клуба из следующего клубного турнира УЕФА (Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций), в котором он мог бы участвовать в следующих трех сезонах (2022/23, 2023/24, 2024/25), если клуб не сможет доказать к 31 января 2022, что он выплатил не позднее 15 января 2022 сумму, причитающуюся в соответствии с мировым соглашением, заключенным 26 ноября 2021 с другим Сампдорией.

– подтвердить наложенный на клуб штраф в размере 250 000 евро.

Отметим, что в текущем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА Спортинг уже успел завоевать место в 1/8 финала, где сыграет против английского Манчестер Сити.