Лига чемпионов

Іспанець прокоментував наступного суперника лондонців.

Захисник Челсі Маркос Алонсо поділився свої думками щодо результатів жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, де його команда зустрінеться з мадридським Реалом.

"Я знав навіть до жеребкування, що Мадрид буде важким суперником. Звичайно, завжди важко грати проти Реала, особливо у Лізі чемпіонів.

Але ми продемонстрували наші можливості минулого року. Зараз усе інакше, але зустрічаються дві сильні команди, а ми зробимо усе, щоб пробитись у півфінал. Не думаю, що у цій дуелі є фаворит. На такій стадії будь-який суперник буде важким. Це точно буде красиве і важке протистояння", – розповів Алонсо в коментарі для видання AS.

Раніше повідомлялося, що Барселона хоче підписати Алонсо влітку.