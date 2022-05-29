Лига чемпионов

Форвард Реалу прокоментував перемогу в Лізі чемпіонів.

Мадридський Реал напередодні здобув перемогу в паризькому фіналі Ліги чемпіонів УЕФА над англійським Ліверпулем (1:0).

Ліверпуль — Реал 0:1 Відео голу та огляд матчу

Нападник "вершкових" Карім Бензема після завершення гри поділився власними враженнями від побаченого на полі.

"Я пишаюся нашою командою і щасливий за неї та за цей клуб загалом. Ми знову виграли Лігу чемпіонів і тепер летимо до Мадриду, щоб відсвяткувати перемогу з нашими вболівальниками.

Це була наша найважча перемога в цьому сезоні, але ми її заслужили. Ми були кращими за суперників, а також удача була на нашому боці. Як і найкращий тренер у світі.

Дуже яскравим вийшов фінал, а Реал зумів усім довести, що має можливість виграти ще одну Лігу чемпіонів. Цей трофей має велике значення для нас та особисто для мене, бо ми перемогли в моїй рідній Франції.

Фінали завжди трохи складніші, аніж інші матчі турніру, але це передусім психологічний тиск. Ми були втомлені після того, як стали чемпіонами ліги, і у нас не було повноцінного ігрового ритму. Але ми забили гол з офсайду в першому таймі, після чого увійшли до гри. А вже після перерви ми грали виключно на перемогу.

Чи дадуть мені Золотий м’яч наприкінці року? Сподіваюся на це", — заявив французький виконавець.