Лига Чемпионов. Новость
Команди дізнались своїх майбутніх суперників.
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18 липня 2022, 13:34
У понеділок, 18 липня, у штаб-квартирі УЄФА в Ньоні (Швейцарія) відбулось жеребкування третього відбірного раунду Ліги чемпіонів.
У жеребкуванні взяли участь 12 представників Шляху чемпіонів та вісім учасників Шляху представників ліг, серед яких і Динамо Київ.
Результати жеребкування
Шлях чемпіонів
Група 1
Маккабі Хайфа (Ізраїль) / Олімпіакос (Греція) — Аполлон Лімассол (Кіпр)
Карабах (Азербайджан) / Цюріх (Швейцарія) — Ференцварош (Угорщина) / Слован (Словаччина)
Лудогорець (Болгарія) / Шемрок Роверс (Ірландія) — Динамо Загреб (Хорватія) / Шкупі (Македонія)
Група 2
Марибор (Словенія) / Шериф (Молдова) — ХІК (Фінляндія) / Вікторія Пльзень (Чехія)
Лінфілд (Північна Ірландія) / Буде-Глімт (Норвегія) — Жальгіріс (Литва) / Мальме (Швеція)
Црвена Звезда (Сербія) — Пюнік (Вірменія) / Дюделанж (Люксембург)
Шлях представників ліг
Монако (Франція) — ПСВ (Нідерланди)
Динамо Київ (Україна) / Фенербахче (Туреччина) — Штурм (Австрія)
Юніон (Бельгія) — Рейнджерс (Шотландія)
Бенфіка (Португалія) — Мідтьюлланд (Данія) / АЕК Ларнака (Кіпр)
Коли відбудуться поєдинки?
Команди проведуть дві гри — вдома та на виїзді. Перший матч удома гратиме та команда, яку витягнуть першою під час жеребкування.
Перші матчі: 2 та 3 серпня
Матчі-відповіді: 9 серпня