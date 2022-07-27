Команди визначились із формою на сьогоднішню гру.
Динамо - Фенербахче
27 липня 2022, 14:52
Сьогодні, 27 липня, київське Динамо зіграє матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА проти турецького Фенербахче.
Нагадаємо, що перша зустріч команд у Лодзі завершилася із рахунком 0:0.
Обидва колективи традиційно у день гри затвердили форми, у яких відіграють цей поєдинок. Динамо зіграє у домашній формі, виконанній у біло-блакитних кольорах, "канарки" ж проведуть матч у смугастих комплектах жовтого та темно-синього кольорів.
Матч Фенербахче — Динамо розпочнеться о 20:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція гри.