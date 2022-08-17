Лига чемпионов

Головний тренер ПСВ підбив підсумки першого матчу плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Головний тренер ПСВ Руд ван Ністелрой прокоментував результат першого матчу плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів проти Рейнджерс (2:2).

"У першому таймі Рейнджерс були найкращою командою на полі, але ми намагалися боротися. Уболівальники були за ними, тому нам довелося перетерпіти певний час. У другому таймі ми мали найкращі шанси. На мій погляд, 2:2 – справедливий результат", — цитує ван Ністелроя офіційний сайт УЄФА.

Матч-відповідь в Ейндховені відбудеться 24 серпня.