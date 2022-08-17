Команди визначились із формою на майбутній матч кваліфікації ЛЧ.
Форми напередодні матчу Динамо – Бенфіка
17 серпня 2022, 15:06
Сьогодні, 17 серпня, відбудеться перший матч плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо Київ – Бенфіка.
Зранку було затверджено, у яких формах проведуть зустріч команди. Динамо зіграє у домашньому комплекті форми біло-блакитних кольорів. Динамівський воротар проведе матч у чорній формі.
Бенфіка теж проведе гру у своєму основному комплекті форми – червоному. Голкіпер Бенфіки зіграє у формі бірюзового кольору.
Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом. В Україні матч транслюватиметься сервісом Megogo. Football.ua проведе текстову онлайн-трансляцію