Сьогодні, 17 серпня, відбудеться перший матч плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо Київ – Бенфіка.

Зранку було затверджено, у яких формах проведуть зустріч команди. Динамо зіграє у домашньому комплекті форми біло-блакитних кольорів. Динамівський воротар проведе матч у чорній формі.

Бенфіка теж проведе гру у своєму основному комплекті форми – червоному. Голкіпер Бенфіки зіграє у формі бірюзового кольору.

Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом. В Україні матч транслюватиметься сервісом Megogo. Football.ua проведе текстову онлайн-трансляцію