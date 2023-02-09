Дивіться відео найкращих моментів матчу плей-оф Юнацької ліги УЄФА, що відбувся 8 лютого 2023 року, 15:00.
У рамках 1/16 фіналу юнацької Ліги чемпіонів юнацька команда Руху зустрічалась з однолітками з міланського Інтера та зуміла перемогти в серії пенальті — 4:3. Основний час закінчився результативною нічиєю — 1:1.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Рух U-19 – Інтер U-19:
Рух U-19 — Інтер U-19 1:1 (4:3 по пен.)
Голи: Панченко, 30 — Еспосіто, 52
Рух: Герета (Ванівський, 90+2) – Кітела, Слюбик, Холод, Роман – Сапуга, Підгурський – Столярчук, Русяк, Добрянський (Касарда, 68) – Панченко (Квас, 81).
Інтер: Каллігаріс – Дзанотті, Кассама, Фонтанароза, Пеламатті – Карбоні, Станковіч, Камате (Мартіні, 77) – Овусу (Куратоло, 74), Еспозіто, Ілієв.
Попередження: Холод, Русяк, Підгурський, Карбоні, Сапуга.