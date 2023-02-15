Вінгер мюнхенської Баварії Кінгслі Коман встановив рекорд Ліги чемпіонів у матчі 1/8 фіналу із ПСЖ (1:0).

Як повідомляє Opta, Коман здобув 39 перемог у своїх перших 50 матчах у Лізі чемпіонів, що є рекордом турніру. Нагадаємо, що саме француз відзначився єдиним голом у зустрічі.

Матч-відповідь поміж мюнхенською Баварією та французьким Парі Сен-Жермен відбудеться 8 березня на Альянц Арені.

ПСЖ — Баварія 0:1 Відео голу та огляд матчу Ліги чемпіонів.