Француз відзначився історичним досягненням.
КІНГСЛІ КОМАН, GETTY IMAGES
15 лютого 2023, 15:45
Вінгер мюнхенської Баварії Кінгслі Коман встановив рекорд Ліги чемпіонів у матчі 1/8 фіналу із ПСЖ (1:0).
Як повідомляє Opta, Коман здобув 39 перемог у своїх перших 50 матчах у Лізі чемпіонів, що є рекордом турніру. Нагадаємо, що саме француз відзначився єдиним голом у зустрічі.
Матч-відповідь поміж мюнхенською Баварією та французьким Парі Сен-Жермен відбудеться 8 березня на Альянц Арені.
ПСЖ — Баварія 0:1 Відео голу та огляд матчу Ліги чемпіонів.