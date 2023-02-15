Лига чемпионов

Слова коуча Брюгге перед матчем Ліги чемпіонів.

Головний тренер Брюгге Скотт Паркер висловився напередодні матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Бенфіки.

"Звісно, рівень суперника дуже відрізняється від чемпіонату Бельгії, це треба розуміти. Ми повинні усвідомлювати, що в особі Бенфіки зустрінемося з дуже сильною командою, яка має якісних гравців на всіх ділянках поля.

Треба проявити себе, скласти супернику гідну конкуренцію. Необхідно нейтралізувати всі загрози з боку Бенфіки. Сподіваюся, ми виявимо себе з кращого боку і зуміємо засмутити супротивника", — підсумував Паркер.

Нагадаємо, перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Брюгге — Бенфіка відбудеться 15 лютого у Брюгге, початок – о 22:00.