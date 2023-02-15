Лига чемпионов

Коуч Бенфіки — про майбутній матч з бельгійцями в Лізі чемпіонів.

Головний тренер Бенфіки Рогер Шмідт поділився думками перед матчем з Брюгге в 1/8 Ліги чемпіонів.

"Постараємося зіграти так, як ми завжди намагаємося грати – динамічно та інтенсивно. Нам протистоятиме дуже хороша команда з дуже швидкими та динамічними гравцями.

Ми старанно працювали, щоб дістатися цієї стадії, вийшли з дуже важкої групи. Хочемо зіграти на найвищому рівні та подивимося, що вийде.

Мій досвід каже, що те, що відбувається в інших турнірах, ніяк не передається. Впевнений, що у Брюгге всі мотивовані. Вони потрапили у важку групу з Порту, але перемогли Атлетіко та Баєр, дуже міцні команди.

Брюгге заслуговує бути тут. Видно, що ця команда має майстерні гравці. Не думаю, що вони виходять на поле з думками лише про цей момент. Впевнений, що обидві команди зіграють на максимумі", — підсумував Шмідт.

Нагадаємо, перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Брюгге — Бенфіка відбудеться 15 лютого у Брюгге, початок – о 22:00.