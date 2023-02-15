Лига чемпионов

Хавбек Бенфіки висловився напередодні поєдинку Ліги чемпіонів.

Півзахисник Бенфіки Жоау Маріу поділився думками перед матчем з Брюгге в 1/8 Ліги чемпіонів.

"Ви побачите впевнену у собі команду, яка зробить усе можливе, щоб виграти матч. Постараємося втілити у життя наші ідеї та показати атакувальний футбол.

Суперник чудово зіграв на груповому етапі, але тепер у них новий тренер із новими ідеями, хоча гравці колишні.

У Брюгге багато талановитих гравців. У цієї команди гарна суміш молодості та досвіду. Ми зможемо перемогти лише якщо покажемо свою найкращу гру", — підсумував Маріу.

Нагадаємо, перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Брюгге — Бенфіка відбудеться 15 лютого у Брюгге, початок – о 22:00.