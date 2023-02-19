Лига чемпионов

Уругваєць отримав травму в матчі з Ньюкаслом.

Нападник Ліверпуля Дарвін Нуньєс травмувався в матчі АПЛ проти Ньюкасла, який закінчився перемогою мерсисайдців (2:0).

На 10-й хвилині матчу уругвайський нападник відзначився голом, а на 59-й хвилині був замінений на Роберто Фірміно. Форвард травмував плече.

"У Дарвіна щось із плечем. Ми ще подивимося. Потрібна подальша діагностика", — прокоментував травму свого гравця Юрген Клопп.

Чи встигне Нуньєс відновитися до першого матчу 1/8 Ліги чемпіонів проти Реала, наразі невідомо. Поєдинок відбудеться 21 лютого.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ньюкасл — Ліверпуль у 24 турі англійської Прем'єр-ліги-2022/23.