Лига чемпионов

Наразі конкретики щодо португальця немає.

Як повідомляє Sky Sport Italia, головний тренер Мілана Стефано Піолі "почекає до ранку середи", щоб побачити, чи встигне Рафаель Леау відновитися до першого матчу півфіналу Ліги чемпіонів проти Інтера.

Португальська зірка отримла м'язову травму в суботу під час перемоги над Лаціо (2:0).

Численні повідомлення в Італії, включаючи Sky Sport, стверджують, що Леау навряд чи буде доступний проти "нерадзуррі", оскільки медичний персонал Мілана націлений на його повернення у вирішальному матчі відповіді вже наступного тижня.

Однак кореспондент Sky Sport у Мілані Емануеле Байоккіні стверджує, що Піолі чекатиме до фінального моменту, перш ніж приймати рішення про доступність форварда. Тренер "россонері" "почекає до ранку середи", щоб знати, чи можна залучити Леау.

23-річний гравець пройшов лікування в понеділок і не приєднався до своїх одноклубників на тренуванні в Міланелло. Однак Sky Italia стверджує, що шансів побачити Леау в поєдинку з Інтером мало.

Як повідомляє Gazzetta, Алексіс Салемейкерс є фаворитом на заміну Леау в середу, якщо португальська зірка не відновиться вчасно, щоб зустрітися з Інтером.