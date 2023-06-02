Лига чемпионов

Норвежець спробує здійснити мрію клубу.

Лідер Манчестер Сіті Ерлінг Голанд висловився щодо фінального матчу Ліги чемпіонів.

"Було б неможливо зробити це. Мене купили для того, щоб виграти ЛЧ, звичайно. Нам не потрібно це приховувати.

Я зроблю все, що в моїх силах, щоб це сталося. Це моя найбільша мрія, і, сподіваюся, мрії збуваються.

Але це непросто – це два фінали проти двох добрих команд, які зроблять все можливе, щоб спробувати все зруйнувати. Вони будуть мотивовані, вони будуть готові і ми повинні грати на межі своїх можливостей", – сказав форвард Ман Сіті.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів пройде у Стамбулі, 10 червня. Манчестер Сіті у якості номінальних господарів прийматиме Інтер.