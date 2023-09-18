Ліга чемпіонів

Англійський нападник у передчутті матчів Ліги Чемпіонів.

Влітку цього року Гаррі Кейн за 100 млн. євро перейшов з лондонського Тоттенгема до мюнхенської Баварії, з великими надіями почати нарешті вигравати не тільки окремі матчі, але й трофеї. Напередодні початку нового сезону Ліги Чемпіонів, нападник "ротен" поділився своїми думками стосовно старту у головному європейському клубному турнірі та кар'єрних змін з журналістами.

"Баварія вже 11 років або близько того виграє чемпіонат та брала Лігу чемпіонів кілька років тому. Від нас чекають, що ми виграємо усі турніри, у яких беремо участь.

Думаю, у групі Ліги чемпіонів завжди треба рухатися від матчу до матчу, а потім вже оцінювати, у якому ти положенні. Дуже важливо добре розпочати. Це задає тон решті турніру"

Також капітан збірної Англії висловився з приводу перших днів у новій команді.

"Я думаю, що перші кілька днів були трохи дивними. Перше тренування у новому місці, гра на новому для мене стадіоні, знайомство з новими партнерами по команді, носіння іншої форми. Все це було для мене новим досвідом, тож спочатку було трохи тиску та тих метеликів, які ви відчуваєте під час нових позитивних вражень",- йдеться на сайті cbssports.com .

У середу, 20 вересня, в головному матчі 1-го туру групового раунду Ліги Чемпіонів сезону 2023/24 Баварія на Альянц Арені буде приймати Манчестер Юнайтед. Стартовий свисток шведа Гленна Нюберг пролунає о 22:00 за київським часом.