Ліга чемпіонів

Реал здобув важку перемогу.

Вчора, 20 вересня, Реал Мадрид мінімально переміг дебютанта Ліги Чемпіонів Уніон Берлін. Єдиний гол у матчі на 90+4 хвилині забив всюдисущий Джуд Беллінгем. Після гри свій коментар дав головний тренер "королівського" клубу Карло Анчелотті.

"Матч пройшов так, як планувалося. Ми багато володіли м'ячем, суперник оборонявся низьким блоком. Уніон не залишав вільних зон, але ми намагалися досягти свого. Так, ми могли забити раніше, але головне, що врешті-решт забили. Переможний дух цієї футболки дозволяє нам завжди зберігати віру. Той, хто одягає цю футболку, повинен мати дух переможця. Ми віддавали всі сили до самого кінця.

Беллінгем має необхідну майстерність, але також і везіння, хоча важливо опинитися в потрібному місці, як це було і в матчі з Хетафе. Коли він атакує другим темпом, він діє розумніше за всіх і користується своєю майстерністю.

Вінісіус? Він один із найкращих у світі і це нормально, що його не вистачає нам. Думаю, він зіграє наступної середи, можливо у неділю.

У перерві нам довелося вносити деякі зміни і другий тайм ми провели краще, бо грали проти суперника, який почав знижувати інтенсивність пресингу. Сил у нього ставало трохи менши і в нас все частіше почали з'являтися вільні зони. Тішить, що сьогодні не довелося відіграватись",-приводить слова Анчелотті Marca.

Відео огляд матчу 1-го туру Ліги Чемпіонів сезону 2023/24 Реал-Уніон ви можете подививтися на нашому сайті.