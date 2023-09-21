Ліга чемпіонів

Швейцарський тренер розчарований поразкою на останніх секундах матчу.

У 1-му турі групового етапу Ліги чемпіонів Реал обіграв Уніон з мінімальним рахунком (1:0) завдяки голу Джуда Беллінгема на 94-й хвилині. Після матчу головний тренер "залізних" Урс Фішер прокоментував гру.

"Я розчарований. Це зрозуміло, адже ми були за хвилину від того, щоб відібрати очки у Реала. Але, з іншого боку, я дуже гордий. Ми зробили все можливе.

Перші 30 хвилин були дуже хорошими, досить збалансованим матчем. Ми грали дуже дисципліновано, дуже сміливо та по-дорослому. Потім були промахи і непотрібні втрати м'яча. Мені не сподобалися останні хвилини першого тайму. Потім ми спробували дотримуватись своєї лінії. Ми не змогли розрядити обстановку, тому що суперник чинив на нас великий тиск. Думаю, нам могло пощастити, але забракло однієї хвилини.

Протягом 93 хвилин та 50 секунд ми тримали Беллінгема під контролем. А гол був своєрідним ефектом пінг-понгу. Йому пощастило, що м'яч відскочив йому у ноги. Беллінгема потрібно стримувати всією командою, і я думаю, що ми впоралися досить непогано",-сказав головний тренер Уніона Урс Фішер.